Эксперт рассказал, как студентам правильно начать строить успешную карьеру

Начинать карьеру важно еще во время учебы, чтобы обеспечить себе успешное будущее. Карьерный консультант Ильгиз Валинуров подчеркнул, что первые две-три позиции определяют направление профессиональной жизни, сообщает Общественная Служба Новостей .

Ждать завершения учебы для поиска работы — это ошибка. Студенты должны рассматривать возможности стажировок, связанные с их специальностью, а не ограничиваться лишь подработками в кафе или курьерством.

Валинуров посоветовал находить стажировки на специализированных сайтах, таких как Superjob или HH.ru. Работодатели охотно принимают стажеров, заинтересованных в получении опыта. Начальная позиция в большой компании, даже на низком уровне, может дать возможность развивать карьеру и устанавливать полезные связи. Специалист акцентировал внимание на том, что нет универсальной стратегии выбора карьеры — нужно принимать во внимание личные цели и специальность.

Консультации с профессионалами могут помочь тем, кто испытывает трудности с выбором дальнейшего пути. Начало работы в сфере вашей учебы, пусть и стажером, позволит накопить опыт и практические знания.

«Пусть это будет не сразу серьезная должность, но стажером можно прийти. Если вы пять лет учились бесплатно, почему бы еще два-три месяца не поработать без оплаты», — заключил эксперт.