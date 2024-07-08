Эксперт рассказал, как сотрудникам компании общаться с кибермошенниками

Подставные аккаунты руководителей в 100% случаев ведут диалог к перекачке денег от жертвы к злоумышленнику. Никаких финансовых действий делать нельзя ни в коем случае — ни на карту, ни на мобильный телефон, вообще никуда, заявил РИАМО технический директор ОНС24 Павел Репин.

Он также отметил, что не стоит передавать через мессенджеры данные авторизации. Для этого лучше использовать только корпоративную связь — почту, систему управления проектами и так далее. Если сотрудник компании подозревает, что общается с кибермошенниками, лучше напрямую отправиться к директору.

«Правильное действие — позвонить руководителю по обычной связи или зайти к нему в кабинет. Запомните: руководитель имеет значительно больше финансовых инструментов, нежели обычный сотрудник. И если он от вас требует каких-то денег — значит, это не ваш руководитель», — заявил Репин.

При угрозах, которые обязательно прозвучат, ответ должен быть один: «Я к вам зайду и все обсудим». Специалист также дал универсальный совет.

«Внутри компании пользуйтесь корпоративной внутренней связью, будь то приказы, распоряжения, передача документации, проектов, фото и другой информации. В мессенджерах — только координация действий, не более», — заключил он.