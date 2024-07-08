Эксперт рассказал, как развить в себе навыки управленца

Для формирования в себе управленческих качеств важно научиться видеть возможности там, где другие видят только препятствия, сообщил РИАМО ведущий эксперт центра «‎Моя карьера» Андрей Карбуков.

«Многие пасуют перед внезапными переменами и перестают двигаться по намеченному пути к целям. Однако именно такие события раскрывают дремлющий в нас потенциал», — сказал Карбуков.

Он добавил, что, например, некоторые сферы деятельности в период пандемии получили колоссальное развитие. Например, онлайн-торговля.

«Компании, занимающиеся доставкой товаров и продажей онлайн, активно развивались и увеличивали свою клиентскую базу. В условиях самоизоляции многие люди обратились к видеоиграм, онлайн-концертам, сериалам. Растущий спрос на развлекательный контент побудил компании в этой сфере расширять свои предложения и улучшать качество», — рассказал специалист.

Карбуков напомнил, что многие люди в тот период открыли для себя формат удаленной работы.

«Стоит подумать над новым подходом к выполнению обычных рабочих задач. Там, где привычные методы перестают действовать эффективно, необходимо применять творческие и нестандартные решения. Например, каждый раз, приходя на работу, важно задавать себе вопрос: „Что я могу сегодня улучшить в своей деятельности?“» — отметил эксперт.

По мнению специалиста, таким показателем эффективности может быть повышение качества планирования работы.

«Например, руководитель отдела регулярно проводит совещания с коллегами, но в какой-то момент сталкивается с ситуацией, когда сотрудники либо неверно интерпретируют задачи, либо выполняют их невовремя. Тогда руководителю приходит идея — подключить онлайн-систему, где по итогам совещания будут фиксироваться все поручения и каждый сотрудник сможет ей пользоваться», — информировал ведущий эксперт центра «‎Моя карьера».

Карбуков резюмировал, что даже такой простой шаг позволяет улучшить качество работы и всего отдела, и руководителя.