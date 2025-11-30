Эксперт рассказал, как отличить натуральное оливковое масло от подделки

Само оливковое масло, да и любые растительные масла являются теми продуктами, которые фальсифицировать очень сложно. В него сложно ввести какие-либо добавки, кроме других растительных масел. Однако производители для удешевления производства и выпуска крупных количеств партий нарушают технологию и состав оливкового масла. Об этом РИАМО сообщил эксперт в области пищевой промышленности, устойчивого развития и мировой экономики стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС Сергей Маликов.

По словам эксперта, доля фальсификата и подделки растительных масел в России растет. В 2023 году такой показатель составил порядка 20%. Роскачеством было проведено исследование среди оливкового масла, из 15 проверенных марок 7 из них оказались фальсификатом.

«Есть несколько способов, как отличить настоящее оливковое масло от подделки уже после покупки. На вкус оливковое масло не должно быть прогорклым и иметь посторонние запахи. Рафинированный продукт почти всегда не имеет запаха, нерафинированный сохраняет в своем аромате травяные и древесные нотки. Если оливковое масло пахнет уксусом или вином, это показатель некачественной продукции. Также бутылку масла можно поставить в холодильник, и, если через определенное количество времени жидкость в емкости загустела, помутнела и совсем застыла, значит перед вами оригинал, так как именно настоящая продукция содержит мононасыщенные жиры, которые застывают при охлаждении», — сказал Маликов

Второй способ, как отличить настоящее оливковое масло — это его способность к воспламенению. Для данного способа проверки можно использовать фитиль, который надо обмакнуть в оливковое масло.

«Если оливковое масло горит чистым пламенем, то продукт подлинный, если же продукт дымит или вовсе не горит, то вы приобрели фальсификат», — заключил Маликов.

