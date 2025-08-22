Эксперт рассказал, как обезопасить себя от кибермошенничества

В современном мире интернет предоставляет нам множество возможностей, но вместе с тем он также стал площадкой для различных мошеннических схем. Мошенники становятся все более изобретательными, и их методы постоянно эволюционируют. Поэтому очень важно быть осведомленным и принимать меры предосторожности. Об этом РИАМО сообщил эксперт по безопасности в интернете Георгий Заливин.

«Первое, что я хочу подчеркнуть, — это важность защиты вашей личной информации. Никогда не делитесь своими данными, такими как номера кредитных карт или пароли, если вы не уверены в надежности сайта или собеседника. Помните, что законные компании никогда не будут запрашивать вашу конфиденциальную информацию через электронную почту или сообщения», — сказал эксперт.

Следующий момент — это проверка источников. Перед тем как перейти по ссылке или загрузить файл, убедитесь, что источник надежный. Мошенники часто используют фальшивые сайты, которые выглядят как настоящие. Обратите внимание на адрес сайта и ищите признаки подделки.

«Также я настоятельно рекомендую включить двухфакторную аутентификацию на всех ваших аккаунтах. Это дополнительный уровень защиты, который значительно усложняет жизнь мошенникам. Даже если они получат ваш пароль, без второго фактора они не смогут получить доступ к вашему аккаунту», — добавил Заливин.

Не забывайте регулярно обновлять программное обеспечение на своих устройствах. Устаревшие программы могут содержать уязвимости, которые мошенники часто используют для доступа к данным. Обновления включают важные исправления безопасности.

Будьте особенно осторожны с предложениями, которые выглядят слишком хорошими, чтобы быть правдой. Если кто-то предлагает вам огромные скидки или подарки за минимальные усилия, это может быть ловушкой. Всегда проверяйте отзывы о компании или продавце перед тем, как совершить покупку. Кроме того, старайтесь использовать надежные методы оплаты при покупках в интернете.

«В заключение хочу сказать, что кибербезопасность — это не только задача специалистов, но и ответственность каждого из нас. Будьте бдительны, следите за своими данными и не позволяйте мошенникам воспользоваться вашей доверчивостью», — отметил эксперт.