Эксперт рассказал, как материал стайлера влияет на качество укладки

Эксперт Шэньхан: стайлеры могут быть из керамики, турмалина, титана и тефлона

Материал насадки для стайлера — ключевой фактор, влияющий на результат укладки в новогоднюю ночь и не только. Он определяет скорость нагрева, качество контакта с волосами и их внешний вид после укладки. Ли Шэньхан, эксперт по уходу за волосами TROUVER, сообщил РИАМО, какие материалы применяются в современных насадках для стайлера и почему это важно.

Керамика, турмалин, титан и тефлон — основные материалы, используемые в покрытиях насадок. Каждый из них обладает особыми свойствами, влияющими на результат и безопасность укладки.

Керамика

Один из самых популярных и щадящих материалов насадок для стайлера. Она обеспечивает быстрое и равномерное нагревание пластины, что сводит к минимуму риск повреждения волос. Керамическая поверхность пластин гладкая, легко скользит по прядям, не травмирует их и помогает сохранить естественную влагу и блеск волос.

«Насадки с керамическим покрытием оптимальны для тонких, ослабленных или окрашенных волос: они нагреваются равномерно и минимизируют риск пересушить пряди», — сказал Ли Шэньхан.

Турмалин

В качестве покрытия может использоваться и турмалин — минерал, выделяющий при нагревании отрицательные ионы. Он нейтрализует статическое электричество и помогает удерживать влагу внутри волоса. Такое покрытие считается одним из самых безопасных: оно подходит для ежедневной укладки волос любого типа. Особенно важно следить за чистотой турмалинового покрытия — загрязнения могут ослабить ионный эффект, за который этот материал так ценится.

«Турмалин особенно эффективен в условиях сухого воздуха — например, зимой, когда волосы склонны электризоваться. Его антистатический эффект проявляется сразу при нагреве и становится особенно заметным на тонких и пушистых волосах»», — объяснил эксперт.

Титан

Титановое покрытие относится к новейшим и наиболее технологичным решениям. Пластины нагреваются быстро и могут поддерживать более высокую температуру, чем другие материалы насадок. Тепло распределяется равномерно, без «холодных зон», что позволяет выпрямлять даже густые и жесткие пряди. Кроме того, такие насадки очень долговечны — со временем они не теряют своих свойств.

«Высокая теплопроводность титана — преимущество для густых и не поддающихся укладке волосах. Но важно помнить: высокая температура требует точного контроля, особенно при тонкой или пористой структуре волос», — добавил Ли Шэньхан.

Тефлон

Тефлоновое покрытие наносится на пластины насадок (металлические или керамические) и делает их поверхность гладкой. Волосы не прилипают к таким пластинам и скользят без трения, снижая риск механического повреждения. Кроме того, тефлон не дает остаткам косметических средств пригорать на пластинах, облегчая их чистку. Однако со временем покрытие может стираться, теряя свои защитные свойства.

«Износ тефлонового покрытия сложно заметить визуально, особенно на темных пластинах. Один из признаков — изменение скольжения: если насадка начинает цеплять волосы, это сигнал, что защитный слой поврежден», — уточнил эксперт.

Важно осознанно подходить к выбору покрытия: каждый материал отличается способом нагрева, уровнем воздействия на волосы и поведением при укладке. Эти различия напрямую влияют на сохранность структуры волос и результат укладки.

