Эксперт рассказал, как изменился тренд на соблюдение дресс-кода в ресторанах

Последние несколько лет наблюдается яркая тенденция на ослабление дресс-кода посетителей кафе и ресторанов. Гости в толстовке, джинсах/шортах и кроссовках сегодня мало кого смущают и уже не вызывают подозрения в их неплатежеспособности. Связано это с двумя основными факторами, рассказал РИАМО ресторатор, сооснователь ресторанной группы Joi Team Глеб Марач.

«Во-первых, культура питания вне дома сильно шагнула вперед, и для многих стала частью повседневной жизни. Раньше поход в ресторан был целым событием, куда гости надевали все лучшее, демонстрируя свое благосостояние», — отметил эксперт.

По его словам, сегодня люди не относятся к посещению ресторана как к празднику, если речь не об особых событиях, и выбирают обычную комфортную одежду. Все чаще можно встретить людей, решивших зайти в ресторан позавтракать, гуляя с собакой, буквально в тапочках.

«Во-вторых, меняется как сама аудитория, так и восприятие моды. Новые поколения в принципе проще относятся к одежде и стилю. Мода ушла в сторону простоты, универсальности и комфорта. Не считаю это деградацией, просто происходит переоценка ценностей, спадают понты и зависимость от чужого мнения», — заявил Марач.

Он также подчеркнул, что остаются заведения, атмосфера и интерьер которых располагает к соблюдению негласного дресс-кода, и шорты с толстовкой здесь будут неуместно и странно выглядеть. Но такие места можно пересчитать по пальцам, и даже там посетители стали сдержаннее в своих образах.

«Это всеобщая тенденция. Например, взять театры — да, люди здесь все еще уделяют внимание своим нарядам, но на замену вечерним платьям и костюмам все чаще приходят кежуал варианты», — добавил специалист.

Главное, не вдаваться в крайности. По словам ресторатора, внешний вид посетителя не должен создавать дискомфортную атмосферу и мешать другим гостям.