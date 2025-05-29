Эксперт рассказал, что необходимо ребенку в летнем лагере

Собирая ребенка в летний лагерь, родители часто задумываются, что ему взять с собой, чтобы отдых прошел максимально комфортно и безопасно. Правильный набор вещей помогает ребенку адаптироваться к новым условиям и сделать его пребывание в лагере приятным и полезным. О том, что необходимо собрать ребенку в поездку, сообщил РИАМО директор по маркетингу и коммуникациям бренда эмоциональных товаров modi Максим Кирьянов.

«Помимо практичных и удобных вещей, комфортной обуви, нижнего белья, небольшой аптечки, пакета документов и других обязательных атрибутов, которые обычно собираются первыми, нельзя забывать про полный набор средств личной гигиены и предметов ухода. Шампунь, гель для душа, мыло, дезодорант, зубная паста и щетка, полотенца, расческа, влажные салфетки, солнцезащитный крем и спрей от комаров и насекомых являются обязательными и точно помогут поддерживать комфорт и здоровье ребенка», — отметил эксперт.

Он добавил, что также в летний лагерь необходимо взять с собой головной убор (кепку, козырек, шляпу или панаму), сланцы, купальный костюм или плавки, пижаму, носки, солнцезащитные очки и зарядное устройство для телефона.

Однако не менее важны и аксессуары для отдыха и развлечений. Например, яркие и удобные бутылки для воды помогут поддерживать водный баланс в течение дня. Компактные рюкзаки, шоперы и сумки позволят ребенку носить все самое необходимое всегда с собой. Кроме того, стоит подумать о предметах, которые точно пригодятся на отдыхе в лагере — легкие пледы или коврики для пикника, разнообразные игрушки или забавные аксессуары, которые помогут ребенку чувствовать себя увереннее и комфортнее вне дома.

«Игры и творческие наборы — тоже отличный выбор для лагеря. Они помогут не только развлечься, но и сплотить коллектив, в который ребенок попадет, а также поспособствуют развитию воображения, логики и моторики. Такие активные и развивающие развлечения поднимут настроение в любой компании, создадут атмосферу радости и поддержат эмоциональный баланс ребенка», — добавил Максим Кирьянов.

Правильный набор вещей — это не просто вопрос удобства, а залог положительного опыта и хорошего настроения. Грамотный выбор предметов родителями поможет сделать отдых ребенка в лагере по-настоящему насыщенным, комфортным и безопасным.