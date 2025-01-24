Эксперт рассказал, чем могут быть опасны расширения для Chrome

Исследователь безопасности Владимир Палант в опубликованном отчете заявил о методах манипуляции поиском в расширениях Chrome Web Store (CWS): анализ выявил, что многие расширения используют механизм, которые позволяют продвигаться в поисковиках при помощи нерелевантных ключевых слов, сообщает «ФедералПресс» .

Вследствие этого пользователям предлагаются многочисленные ненужные расширения, и это затрудняет поиск реальных приложений.

Ситуация связана с локализацией описаний расширений. Разработчики используют ключевые слова конкурентов на эстонском, суахили и других малораспространенных языках, а алгоритмы CWS учитывают эти описания. Это дает мошенническим расширениям занимать верхние строчки в результатах поиска.

В октябре прошлого года Zscaler сообщила о вредоносных приложениях в Google Play. Специалисты выявили не менее 200 утилит, содержащих вирусы.