Эксперт раскрыл, как избежать легкого взлома личного аккаунта

Руководитель Центра развития цифрового спорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов назвал «логичным» вхождение России в мировой топ стран по утечке персональных данных, сообщает RuNews24.ru .

По его словам, лидерские позиции антирейтинга заняли страны, где больше всего развита цифровая инфраструктура. В их числе также США, Индия и Китай.

«Присутствие в лидерах Китая говорит о том, насколько актуальны проблемы кибербезопасности: даже в контролируемой системе, если она достаточно велика, возможны утечки», — подчеркнул эксперт.

Пегов обратил внимание, что документы, среди которых ИНН и СНИЛС, сегодня практически без труда можно найти в Интернете.

Для защиты своих личных данных специалист посоветовал подключить на аккаунты двухфакторную аутентификацию, чтобы не допустить легкого взлома своей страницы.

Пегов также выразил мнение, что будущие киберугрозы связаны с ростом возможностей искусственного интеллекта (ИИ). Вскоре у нейросетей также появится возможность путем слепка голоса и внешнего вида генерировать достоверные звонки, предположил эксперт.