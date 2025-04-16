Эксперт раскритиковал идею отбирать дипломы у тех, кто не работает по профессии

HR-эксперт Мурадян: диплом — это не лицензия с ограниченным сроком действия

Руководитель Школы развития карьеры, эксперт в сфере HR Гарри Мурадян считает, что предложение лишать дипломов россиян, которые не работают по своей специальности, нарушает закон и не отвечает современным реалиям, сообщает АБН24 .

Ранее с такой инициативой выступил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.

Как отметил Мурадян, диплом подтверждает то, что человек получил определенное образование, а не является лицензией с ограниченным сроком действия. Он напомнил, что по закону гражданин имеет право на труд и свободу выбора деятельности.

Он привел данные, согласно которым более 46% выпускников вузов в России работают не по специальности, что может быть связано со сменой интересов, финансовыми моментами, востребованностью профессий. Поэтому менять род деятельности в современных условиях жизни — это нормально, считает эксперт.

«Лишение диплома в таких случаях фактически означает наказание за адаптацию к реальности», — подытожил Мурадян.

Вместо этого он посоветовал властям обратить внимание на такие меры, как профориентация и переквалификация сотрудников.