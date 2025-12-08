Эксперт предупредила россиян о риске нитратов в мандаринах

Заведующая кафедрой пищевой безопасности университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко сообщила, что мандарины могут содержать опасные для здоровья нитраты, особенно если плоды выращены с применением азотных удобрений, сообщает Газета.ru .

По ее словам, нитраты сами по себе не токсичны, но в организме они превращаются в нитриты и нитрозамины, которые способны вызывать онкологические заболевания. Избыток нитратов негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, нарушает кислородный обмен и может привести к отравлениям, особенно у детей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом. Основная причина повышенного содержания нитратов — чрезмерное использование азотных удобрений для ускорения созревания плодов.

Фоменко рекомендовала выбирать мандарины с матовой кожурой и легкой шероховатостью, а также обращать внимание на страну происхождения. Наиболее безопасными считаются мандарины из Абхазии, Грузии и Марокко, где контроль за удобрениями более строгий. Перед употреблением плоды следует тщательно мыть или замачивать в холодной воде, чтобы снизить содержание нитратов.

Эксперт добавила, что полностью исключить нитраты невозможно, но можно снизить риски, покупая сезонные фрукты у проверенных поставщиков. При появлении симптомов отравления после употребления мандаринов рекомендуется обратиться к врачу.

