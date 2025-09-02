Эксперт предупредила о риске смещения магнитных полюсов из-за солнечной активности

Эксперт по космической погоде Татиана Молосова рассказала, что избыточная солнечная активность в ближайшие годы может привести к ускоренному смещению магнитных полюсов Земли и вызвать масштабный блэкаут, сообщает NEWS.ru .

Эксперт по космической погоде и автор Telegram-канала «Метеочувствительность. Магнитные бури» Татиана Молосова заявила, что в ближайшие годы избыточная солнечная активность может привести к двум серьезным последствиям. По ее словам, существует риск ускоренного смещения магнитных полюсов Земли, а также вероятность сильной солнечной вспышки, способной вызвать масштабный блэкаут.

Молосова пояснила, что первый негативный сценарий связан с возможной «переполюсовкой» — ускоренной сменой магнитных полюсов планеты. Второй сценарий — это мощная вспышка на Солнце, аналогичная «событию Кэррингтона» 1859 года, когда геомагнитная буря вызвала сбои в работе телеграфных систем в Европе и Северной Америке.

Эксперт также отметила, что появление полярных сияний в необычно южных регионах может свидетельствовать либо о быстром ослаблении магнитного поля Земли, либо об изменениях в оси планеты.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН сообщили, что активная область 4197 на Солнце, обладающая значительными энергетическими запасами, развернулась в сторону Земли. Ученые присвоили ей категорию Beta-Gamma-Delta, что соответствует высшему уровню сложности и размера для группы солнечных пятен.