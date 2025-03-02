Эксперт предупредил россиян о неочевидной уловке интернет-мошенников

IT-эксперт Кузьменко: кнопка отписки от рассылки в почте может быть фишингом

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко заявил, что мошенники могут использовать функцию отписки от почтовых рассылок в своих целях, сообщает «Лента.ру» .

Он подчеркнул, что при получении почтовых рассылок в тексте письма обычно присутствует опция «отписаться». Как правило, чтобы прекратить получать сообщения, необходимо перейти по ссылке. В большинстве случаев эта ссылка безопасна, но в некоторых ситуациях она может привести на фишинговый ресурс.

«Если мошенники подделали письмо и встроили в него свою кнопку, то это однозначно представляет опасность для пользователя», — сказал Кузьменко.

По его словам, в подобных ситуациях почтовый сервис может не идентифицировать вредоносную ссылку, особенно если она ведет не к непосредственной установке вируса, а к фишинговому веб-сайту.

Эксперт добавил, что почтовые сервисы задействуют целый комплекс мер для обеспечения защиты от вредоносных программ, однако ни один из сервисов не способен предоставить пользователям абсолютную защиту.

РАнее старший эксперт «МегаФона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин дал советы россиянам по защите от фишинговых сайтов. Он призвал быть осторожным с запросами предоставления личных данных.