Эксперт предупредил об утечках данных через умные устройства

Умная бытовая техника может передавать личные данные, видео и звук, а при взломе они могут попасть к злоумышленникам. Об этом рассказал главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер, сообщает «Абзац» .

По словам эксперта по информационным технологиям, устройства собирают сведения, которые владельцы указывают при регистрации в приложениях, а также информацию с датчиков. Злоумышленники могут перехватывать эти данные и продавать их, в том числе рекламщикам для таргетинга — подбора рекламы под интересы пользователя.

«Единственная мера здесь — по возможности отключать то, что вам не нужно. Закрыть камеру физически, если она прямо сейчас вам не нужна. И второй момент — покупать продукты проверенных временем разработчиков, которым вы более-менее доверяете, знаете их историю. Но и большие компании тоже могут эту информацию так или иначе терять, сливать», — предупредил Геллер.

Ранее специалист по информационным технологиям Игорь Бедеров рассказал, что существенных рисков для здоровья от сетей 6G пока не выявлено. Нормы безопасности еще разрабатывают, а запуск технологии ожидается не раньше 2030 года.

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