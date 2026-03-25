Эксперт предупредил об опасности сомнительных VPN

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов предупредил, что установка VPN из непроверенных источников может привести к заражению смартфона вирусом и утечке данных, сообщает NEWS.ru .

По словам специалиста, приложения из сомнительных источников способны перегружать устройство и вызывать его перегрев. Кроме того, вместе с таким сервисом на телефон может установиться вредоносная программа.

«Использование программы из недостоверных источников может вызвать перегрев телефона и создать дополнительные киберриски в случае использования запрещенных сервисов. Основная проблема заключается в том, что ради входа в какую-нибудь соцсеть люди периодически сходят с ума и готовы идти на дикие ухищрения. Они устанавливают программы, которые становятся прослойкой между запрещенным порталом и гаджетом пользователя. Но туда человек забивает все свои данные, там эта информация начинает храниться для будущих целей. Более того, в момент скачивания приложения в параллель с ним устанавливается, например, вирус, который начинает осуществлять вредоносные действия», — предупредил Мясоедов.

Эксперт подчеркнул, что вредоносные приложения могут работать в фоновом режиме, запрашивать ресурсы устройства, ускорять разрядку батареи и способствовать утечке персональных данных.

Ранее сообщалось об участившихся поломках iPhone на фоне активного использования VPN при блокировках сервисов. Специалисты связывали это с ночной зарядкой устройств при работе приложений в фоновом режиме.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.