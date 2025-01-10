Эксперт предложила решать проблему нетрудоспособности россиян вакцинацией

Снижение временной нетрудоспособности среди взрослого населения России на 15% к 2030 году представляет собой серьезную задачу, способствующую улучшению здоровья граждан и повышению экономической эффективности. HR-эксперт Елена Кириллова выразила мнение о важности этой инициативы, сообщает АБН24 .

Она отметила, что значительная продолжительность нетрудоспособности негативно влияет на производительность труда и замедляет экономический рост, и сокращение таких случаев может сделать экономику более эффективной. Кириллова подчеркнула, что улучшение здоровья населения напрямую связано с уменьшением временной нетрудоспособности.

Это не только обернется меньшим количеством дней, когда сотрудники не могут работать, но и повлияет на качество жизни, снижая уровень страданий и обеспечивая лучшее психоэмоциональное состояние. Долгие периоды нетрудоспособности, в свою очередь, создают дополнительную финансовую нагрузку на систему здравоохранения и социальное обеспечение, а меры по ее сокращению помогут оптимизировать эти затраты.

Эксперт предложила внедрение широкомасштабных профилактических программ, таких как вакцинация, скрининг и образовательные курсы по здоровому образу жизни, чтобы предотвратить хронические недуги. Создание безопасных рабочих условий и оптимизация рабочих процессов могут уменьшить количество травм, а инвестиции в повышение квалификации сотрудников также станут подспорьем для снижения нетрудоспособности.

Таким образом, комплексный подход к профилактическим и лечебным мерам может существенно сократить количество дней временной нетрудоспособности в России к 2030 году, что будет способствовать общему благосостоянию населения и экономической стабильности страны.