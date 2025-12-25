Эксперт предложил альтернативы WhatsApp* на случай блокировки в России

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский сообщил, что мессенджеры Max и Telegram могут стать рабочей альтернативой WhatsApp* в случае его полной блокировки в России, сообщает aif.ru .

Мессенджер WhatsApp* может быть полностью заблокирован на территории России, если компания не прекратит нарушать российское законодательство.

В Роскомнадзоре ранее заявили, что продолжают фиксировать нарушения со стороны WhatsApp* и уже применяют к сервису ограничительные меры. Постепенное ухудшение качества звонков началось еще в августе, а с декабря пользователи столкнулись с крупными сбоями, в том числе 1 и 22 числа. Ведомство предупредило, что при дальнейшем игнорировании требований возможна полная блокировка мессенджера.

Алексей Раевский отметил, что заменить WhatsApp* можно с помощью мессенджеров Max или Telegram. Также он упомянул китайский сервис WeChat, однако для его использования требуется сим-карта КНР.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

