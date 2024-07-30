Эксперт Полторацкий объяснил, как узнать подделанный кибермошенниками аккаунт

В последнее время участились случаи взлома или подделки аккаунтов в мессенджерах. Распознать такие аккаунты возможно, сообщил РИАМО генеральный директор TransNetIQ Виталий Полторацкий.

Он отметил, что очень часто мошенники создают поддельные аккаунты в Telegram.

«Зачастую, поддельный аккаунт содержит только имя и фамилию руководителя. Хотя, как правило, у сотрудников руководитель записан в телефоне по имени отчеству. Далее злоумышленники используют стандартную схему. Они спрашивают, звонил ли некий сотрудник, например из силовых структур», — сказал Полторацкий.

По словам специалиста, он и сам сталкивался с подделкой собственного аккаунта.

«В этом случае я оповещаю своих сотрудников, своих близких и знакомых о произошедшем, прошу их, в случае подозрительных сообщений, перезванивать мне и блокировать поддельный аккаунт», — добавил эксперт.

Как подчеркнул Полторацкий, ни в коем случае нельзя выполнять просьбы злоумышленников.