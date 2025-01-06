Самыми «продвинутыми» пленками для защиты экрана телефона можно назвать полиуретановые. У них целых четыре слоя защиты, сообщил РИАМО руководитель проекта «Цифровая полка и настройки» МегаФона Иван Фиронов.

«Это многослойная защита, которая выполняет несколько функций: спасти телефон как от ударов, так и от мелких повреждений. У полиуретановой пленки целых 4 слоя: самый верхний, олеофобный, препятствует загрязнениям», — сказал Фиронов.

Он добавил, что в момент сильного удара она работает по принципу бронежилета, распределяя давление по всей поверхности гаджета, тем самым существенно снижая нагрузку на устройство.

«Далее идет самовыравнивающийся верхний слой: царапины, которые появляются в процессе эксплуатации, затягиваются через некоторое время. Третий слой обеспечивает высокую защиту от повреждений, а последний, высокоэластичный слой прилегания визуально устраняет царапины, которые уже могли быть на экране смартфона», — рассказал эксперт.

Фиронов отметил, что сегодня также распространены услуги по нарезке полиуретановых пленок под практически любую модель смартфона при помощи плоттера. Плоттер — это специальный аппарат, который вырезает пленку под конкретный размер экрана, клиенту достаточно назвать модель своего гаджета.