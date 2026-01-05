Эксперт: покупатели нелегальной икры играют в «русскую рулетку» со здоровьем

Прибыль теневого рынка продажи браконьерской и просроченной икры может достигать уровня доходов от оборота элитных наркотиков. Об этом сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах, отметив, что низкая себестоимость добычи и отсутствие налоговой нагрузки обеспечивают теневикам запредельную маржу.

По данным собеседника издания, черная икра в основном поступает из прикаспийских регионов — Дагестана, Калмыкии и Астраханской области. Красная икра практически полностью идет с Дальнего Востока, в частности из Сахалинской области и Хабаровского края.

Браконьерская продукция продается с дисконтом около 20% от магазинной цены: например, полкило красной икры могут предлагать за 4 тысячи рублей, в то время как в рознице минимальная цена достигает 10 тысяч рублей за килограмм.

Источник предупредил, что такая икра часто представляет серьезную опасность для здоровья: теневики нередко продают просроченную продукцию, которая могла храниться годами, либо икру, добытую с нарушением всех санитарных норм. Черную икру из-за сложностей хранения предлагают не все браконьеры, а ее стоимость в нелегальных каналах может быть в три раза ниже магазинной.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.