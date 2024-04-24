Эксперт пояснила, есть ли реальная текучесть кадров в России

Исследование, проведенное ВШЭ, показало рекордную за постсоветский период текучесть кадров в России. Этот факт, по мнению авторов исследования, свидетельствует о значительных изменениях на рынке труда и о сложной ситуации в сфере занятости. Однако ситуация на самом деле обстоит несколько иначе, сообщила РИАМО к. э. н., доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова.

Действительно, рынок труда в России претерпевает значительные изменения, и одними из главных задач российских компаний сегодня являются расширение доли на рынке РФ и борьба за привлечение кадров.

«Для сравнения с упомянутым выше исследованием я воспользуюсь не менее достоверными данными — результатами анализа рынка труда рекрутинговой компании Get Experts, проведенного в начале 2024 года. Согласно данному исследованию, уровень текучести вырос до 37%, ее коэффициент чаще всего составлял от 2% до 5% (что в целом находится в пределах нормы). Однако я бы не спешила делать столь громких заявлений по поводу рекордного значения текучести кадров», — заявила эксперт.

По ее словам, увеличение показателя складывается за счет отдельных критических ситуаций, среди которых релокация из новых или в новые регионы России, закрытие иностранных компаний и их представительств на территории страны, расширение производственных мощностей действующих компаний. Даже простое закрытие компании с иностранным участием и вновь открытие этой же компании, но уже на 100% российской, влечет за собой увольнение и найм сотрудников, что в итоге дает определенную статистику по увеличению текучести, пояснила Каштанова.

«Поэтому я бы не стала бить тревогу по поводу увеличения общего показателя текучести кадров. Наоборот, он свидетельствует о том, что происходит движение, что пришло время развития российского бизнеса, крупных компаний, „белых“ зарплат, заботы о сотрудниках. И поэтому, конечно, компании, которые не смогут обеспечить достойные условия труда для своего персонала, будут покидать рынок, будут вынуждены закрыться», — заключила эксперт.