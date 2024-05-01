Эксперт поделилась, когда нужно белить деревья

Ландшафтный дизайнер, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова отметила, что белить деревья и кустарники необходимо и осенью, и весной, поскольку в разные сезоны обработка выполняет разные задачи, сообщает радио Sputnik .

По словам эксперта, осенью деревья белят для того, чтобы защитить их от так называемых морозобоин.

«Осенью мы белим от морозобоин, которые, кстати, появляются не в феврале, как многие думают, а в декабре, при первых морозах. Морозобоина — это когда резко трескается кора, потому что в ней еще содержится сок. Потом в эти трещины внедряется самая разная инфекция, вплоть до черного рака». Ольга Воронова Ландшафтный дизайнер, эксперт Союза садоводов России

Воронова добавила, что спустя время такое дерево погибает.

Весной деревья белят от грибковых и бактериальных инфекций, которые могут быть в коре, чтобы они не поднимались вверх. Помимо этого, такую обработку проводят для защиты ствола от мелких животных и муравьев.