Эксперт по выживанию рассказал, как правильно и безопасно ходить в тайгу

Тайга — это не только живописные пейзажи, но и опасное место для неподготовленного человека. Ежегодно в России сотни людей пропадают в лесах, и не всем удается вернуться. Как правильно собраться в поход, что взять с собой и что делать, если вы заблудились, сообщает КомсаNews .

Подготовка к походу

Перед выходом в тайгу тщательно спланируйте маршрут и соберите снаряжение. Без этого даже короткая прогулка может стать опасной.

Изучите местность. Возьмите топографическую карту (масштаб 1:100 000 или крупнее), изучите рельеф, реки, дороги и заметные объекты вроде вышек или ЛЭП. Можно использовать офлайн-карты в смартфоне, но не полагайтесь только на него — батарея может разрядиться.

Предупредите близких. Сообщите им маршрут и сроки возвращения, договоритесь о контрольных звонках. Если вы не выйдете на связь, родные смогут вовремя обратиться к спасателям.

Проверьте погоду. Дождь, туман или резкое похолодание усложнят путь. Изучите прогноз перед выходом.

Эксперт по выживанию и основатель проекта «Наука побеждать» Эдуард Халилов, отмечает, что главные ошибки — не предупреждать близких и отправляться в лес в одиночку. По его словам, одному выживать сложнее, чем в группе. Если что-то случится, некому будет помочь или вызвать спасателей.

Что взять с собой

Снаряжение зависит от длительности похода, но есть обязательный минимум:

Навигация: компас, бумажная карта, GPS-навигатор или смартфон с офлайн-картами. Зарядите телефон и возьмите пауэрбанк.

Огонь: спички в герметичной упаковке, зажигалки, трут (например, восковая вата).

Еда и вода: 1-2 л воды, высококалорийные продукты (орехи, шоколад, сублимированные каши). Фильтр или таблетки для обеззараживания воды.

Одежда: многослойная экипировка (мембранная куртка, флис, термобелье), запасные носки. Яркие цвета помогут спасателям вас заметить.

Аптечка: бинты, антисептик, обезболивающее, антигистаминные препараты, репелленты.

Инструменты: нож, топор, веревка (10-15 м), фонарик с запасными батарейками, мультитул.

Халилов советует взять налобный фонарь: ночью он поможет подавать сигналы или искать дорогу.

Совет: вес рюкзака для однодневного похода не должен превышать 5-7 кг.

Как не заблудиться

Запоминайте ориентиры — необычные деревья, холмы, ручьи. Оставляйте метки (зарубки, яркие ленты).

Не сходите с тропы. Попытки «срезать» часто приводят к потере направления.

Следите за временем. В тайге темнеет рано, особенно осенью. На 5 км пути закладывайте 1-2 часа.

Держитесь группы. Не отходите далеко, договоритесь о сигналах (свисток, крик).

Если чувствуете, что теряетесь, остановитесь. Паника — главный враг.

Что делать, если заблудились

1. Остановитесь и оцените ситуацию. Не двигайтесь дальше, осмотритесь.

2. Попробуйте восстановить маршрут. Используйте карту и компас. Солнце (восходит на востоке, заходит на западе), реки и крупные объекты помогут сориентироваться. Если нет связи, сохраняйте заряд телефона.

3. Подготовьтесь к ночлегу. Найдите сухое возвышенное место у воды. Постройте шалаш, разведите костер.

4. Подайте сигнал о помощи. Кричите, используйте свисток. Днем — дымный костер, ночью — свет фонаря или отражение огня. Выложите яркие предметы в виде стрелок.

5. Экономьте ресурсы. Рационально расходуйте воду и еду. Безопасные ягоды (брусника, черника) и известные грибы могут стать подспорьем.

6. Свяжитесь со спасателями. Наберите «112» (работает даже без сети). Если связи нет, оставайтесь на месте.

Советы профессионалов

По данным МЧС, в 2024 году в лесах потерялись более 3000 человек, 85% нашли в первые трое суток.

Не доверяйте интуиции. Даже местные жители могут ошибаться.

Учитесь у природы. Следы животных ведут к воде, мох растет с северной стороны деревьев.

Доверяйте спасателям. Если вас ищут, оставайтесь на месте и будьте заметны.

«Когда родные знают, что их близкий ушел в лес, если он смог позвонить спасателям и сказать, что потерялся, то задача — оставаться на месте. Разжечь костер, построить минимальный шалаш для защиты от дождя и ждать спасателей, поисковиков, волонтеров. Если человек начинает сам искать выход, он может только усугубить ситуацию: уйдет еще дальше, и поиски осложнятся. Лучше свистеть, звать на помощь, стараться сохранять спокойствие. Важно помнить, что основная цель выживания — пережить ночь и не замерзнуть. Потому что люди погибают не от отсутствия воды и еды, а от переохлаждения. Если же, уходя в лес, человек никого не поставил в известность, его задача — спасаться самостоятельно, искать тропинки, реки, дороги, просеки», — сказал Халилов.