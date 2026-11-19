Специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая связала цвета галстуков Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в КНР с разными дипломатическими сигналами, сообщает RT .

Коломацкая оценила образы президентов России и США на встрече в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае. По ее мнению, ярко-синий галстук Трампа подчеркивает энергию, а темно-бордовый галстук Путина — сдержанность.

«С точки зрения делового протокола цвет галстуков в данном случае не просто элемент гардероба, а инструмент невербальной дипломатии. На изображении мы видим классическую для встреч на высшем уровне ситуацию: контраст стилей, где каждый лидер транслирует свой сигнал», — рассказала Коломацкая.

Эксперт пояснила, что Трамп традиционно выбирает насыщенные цвета для привлечения внимания. Синий галстук также отсылает к американскому флагу и, по ее оценке, сигнализирует о приверженности национальным интересам.

Бордовый цвет Коломацкая назвала символом серьезности и стабильности. Она отметила, что галстук Путина не отвлекает внимания от лица и сочетается с темно-синим костюмом. Оба варианта допустимы для встреч такого уровня, но выбор российского президента эксперт сочла более классическим.

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