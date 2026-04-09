Эксперт: первый полет в космос — предвестник грандиозной революции в астрономии

Выход человека в космическое пространство 12 апреля 1961 года стал предвестником грандиозной технологической революции в современной наблюдательной астрономии. Об этом РИАМО сообщил репетитор по физике и астрономии Егор Юсупов.

«Пока мы оставались на поверхности планеты, наши возможности изучения бескрайней Вселенной были жестко ограничены поглощающим и искажающим воздействием плотной атмосферы Земли. Озоновый слой блокирует ценный ультрафиолет, водяные пары поглощают инфракрасное излучение, а ионосфера отражает длинные радиоволны», — сказал Юсупов.

Доказав, что человек способен выживать и эффективно работать в суровом вакууме орбитального пространства, наука получила потрясающую перспективу выноса мощных оптических и радиотелескопов за пределы атмосферных искажений.

«Сегодня уникальные орбитальные обсерватории передают нам поразительные изображения далеких галактик, находящихся на расстоянии миллиардов световых лет. Эта возможность заглянуть на самый край наблюдаемой Вселенной стала реальностью только благодаря тому рискованному полету на высоту 300 километров от Земли», — добавил эксперт.

