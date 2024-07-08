Эксперт Пересичан: вероятность листинга HMSTR после предпродажи высока

Вероятность проведения листинга HMSTR после запуска премаркет-торговли достаточно высока, поскольку биржи часто запускают подобные кампании в преддверии листинга, подогревая интерес пользователей к новому активу, заявил РИАМО генеральный директор и СЕО ИТ-компании Tehnobit Александр Пересичан.

8 июля криптовалютная биржа Bybit запустила премаркет-торговлю токенов игры Hamster Kombat. С помощью премаркета Bybit позволяет приобрести HMSTR до того, как официально залистит монету на спотовом рынке площадки, однако точная дата листинга Hamster Kombat на основной платформе биржи пока не раскрывается.

По мнению Пересичана, премаркет-торговля и другие акции, такие как стейкинг новой монеты сроком на два-дня дня с последующей выплатой вознаграждения, стоит рассматривать как инструмент маркетингового продвижения новых активов и способ привлечь активных сторонников молодых проектов именно на эту торговую площадку.

«Тапалки», или игры-кликеры – это новый виток развития DeFi и GameFi. В отличие от Play-2-Earn проектов, пользователи «тапалок» не обязаны покупать какие-либо подписки или NFT для начала игры. Это означает безбарьерный вход в игру и быстрое наращивание пользовательской базы. Игровые механики зарекомендовали себя как очень эффективный способ быстро создать вовлеченное и активное комьюнити», – отметил эксперт.

Но главный вопрос, по его словам, заключается в том, как потом игра распорядится многомиллионной аудиторией после завершения периода майнинга монет и как выстроит свою внутреннюю экономику.