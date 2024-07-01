Эксперт перечислил вопросы, которые помогут распознать кибермошенника

Определить кибермошенника можно с помощью вопросов по задолженности директора перед подчиненными, которой настоящий руководитель не имеет. Можно использовать и другие, но нетипичные вопросы, сообщил РИАМО технический директор ОНС24: Павел Репин.

«Когда ждать возврата карточного долга? Самогон делать 2 или 3 литра? Корпоратив на следующей неделе будет как в прошлом году или можно взять детей?» — перечислил возможные вопросы Репин.

Если «руководитель» задает странные вопросы или дает странную информацию, которой раньше никогда не было, то нужно позвонить ему по телефону, желательно по корпоративному. Лучшим способом будет зайти к директору в кабинет и уточнить.

«Важно знать: „угоняют“ только мессенджеры, WhatsApp и Telegram (значительно реже). SIM-карту руководителя можно „угнать“ только физически, украв у него телефон, что случается крайне редко», — добавил эксперт.