Эксперт перечислил признаки поддельного аккаунта мошенников в Сети

Что касается признаков поддельного аккаунта в Сети, замаскированного, например, под руководителя, можно выделить две схемы: жесткую и мягкую, сообщил РИАМО директор научно-образовательного центра «Цифровые технологии в образовании» ВШМ СПбГУ Сергей Лукашкин.

«Жесткая схема применяется в случае, если телефонный номер действительно был украден, что происходит довольно редко. В таких ситуациях единственный надежный способ проверить подлинность — это позвонить или использовать другой канал связи для подтверждения, например, по электронной почте», — заявил Лукашкин.

По его словам, чаще всего речь идет о подделке аккаунта, когда используется фотография из социальных сетей или из того же Telegram. При этом номер телефона может быть скрыт. Важно помнить о коммерческой тайне и защите персональной информации, поэтому никогда не следует раскрывать свои паспортные данные или информацию о банковских счетах.

«Руководствуйтесь законом и здравым смыслом: если вас просят сделать что-то, что противоречит этим принципам, вероятно, это попытка обмана. Вы всегда имеете право не сообщать свои данные посторонним, а руководитель обычно уже знает необходимую информацию или она должна передаваться через защищенные каналы», — добавил эксперт.

Он посоветовал соблюдать правила цифровой гигиены: обязательно включите двухфакторную аутентификацию в своих мессенджерах и социальных сетях и используйте сложные пароли.

«В Telegram можно скрыть номер телефона и фотографию от тех, кто не находится в вашем списке контактов. Таким образом, ваши сотрудники смогут видеть вашу информацию, а посторонние — нет. Это повысит шансы на то, что человек заметит несоответствие в фотографиях», — заключил Лукашкин.