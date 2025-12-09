Эксперт перечислила, что надо делать при ссорах малышей в детсаду

Детские конфликты и оскорбительные высказывания — распространенная проблема, приводящая в замешательство родителей и педагогов. О том, как урегулировать подобные ситуации и не травмировать ребенка, в разговоре с РИАМО рассказала кандидат педагогических наук, автор книги «Родители. Возвращение смысла» Татьяна Цветкова.

По словам эксперта, первым шагом для воспитателя должно стать установление контакта с родителями и обсуждение поведения ребенка в спокойной манере, избегая обвинений.

«Очень важно, чтобы родители и педагог действовали вместе. В саду можно объяснять, что такое хорошо и что такое плохо, приводя простые примеры из жизни, через сказки, игры и ролевые ситуации», — сказала Цветкова.

Если же подобная проблема возникает дома, родителям необходимо не кричать и не упрекать, а выяснить причины поведения ребенка. Иногда он просто воспроизводит слова, услышанные от друзей или взрослых. В таком случае следует прямо спросить у ребенка, знает ли он значение сказанного и было бы ему приятно услышать подобное в свой адрес. Такой диалог, по словам специалиста, способствует формированию ответственности за свои слова и развитию эмпатии.

Эксперт рекомендовала не ограничиваться общими фразами вроде «так говорить нельзя», а вести доверительную беседу. Важно не читать морали, а обсуждать конкретные случаи.

«Например, ты произнес это слово — как отреагировал другой ребенок? Что он почувствовал? Таким образом, дети учатся распознавать чужие эмоции и управлять своими», — отметила Цветкова.

Что делать, если ситуация не меняется

Иногда после первых бесед ситуация не меняется. В этом случае специалист советует не усиливать давление, а попытаться понять, что кроется за таким поведением. Ребенок может выражать тревогу, ревность к младшему брату или сестре, усталость после детского сада или просто привлекать к себе внимание.

Вместо наказаний следует предложить ребенку иной, понятный способ выражения чувств, например, поиграть вместе. Как отметила Цветкова, когда ребенок чувствует, что его слушают и воспринимают всерьез, потребность самоутверждаться за счет обидных слов постепенно исчезает.

Еще один важный аспект: воспитательные меры эффективны только при наличии доверительных отношений. По словам Цветковой, можно проводить «воспитательный разговор», который не является нравоучением и допросом, а проходит спокойно и с четкой целью. Ребенок должен осознать, что слова — это действия, которые могут причинить боль.

По мнению специалиста, пример поведения детям всегда показывают взрослые. Спокойствие, совместный анализ конкретного случая и уважение к чувствам ребенка более эффективны, чем упреки и запреты.

Наиболее убедительный аргумент — личный пример. Если родители общаются друг с другом и с детьми без грубостей и навешивания ярлыков, дети, как правило, перенимают именно такую модель поведения, заключила эксперт.

