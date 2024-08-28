Эксперт перечислил авторские права на объекты, созданные искусственным интеллектом

«Согласно статье 1257 ГК РФ, автором произведения может быть только физлицо. Универсального решения в отношении результатов „творчества“ ИИ нет и вопрос регулирования остается спорным. Каждый случай при конфликте интересов рассматривается индивидуально, исходя из особенностей конкретного объекта и условий создания», — сказал Кернер.

Он подчеркнул, что тем не менее за время существования ИИ сформировалось несколько основных подходов. Права на результат интеллектуальной деятельности включают в себя имущественное — исключительное право на использование и личные неимущественные — право авторства, право на имя, право неприкосновенности произведения и другие.

Авторские права на объект, созданный нейросетью не возникают ни у кого, так как нейросеть не обладает возможностью осуществлять творческий процесс. Согласно закону, объект авторского права должен быть создан творческим трудом. Для создания того или иного результата программа использует уже существующие результаты творческого труда, то есть эксплуатирует их для генерации нового объекта.

При этом по словам эксперта, исключительные (имущественные) права на результат могут принадлежать: разработчику, который прописал алгоритм для нейросети, владельцу ИИ (если владелец и разработчик — не одно и то же лицо) или пользователю.

Условия прописывают в отдельном документе, с которым пользователь соглашается при использовании ИИ. Правообладатель обычно сразу обозначает возможность и условия передачи результата пользователю в лицензионном соглашении. Важно перед использованием ознакомиться со всеми пунктами оферты, чтобы избежать нарушения прав третьих лиц.

Специалист отметил, что сторонники другой точки зрения обращаются к статье 1261 ГК РФ, оперируя законодательным определением программы для ЭВМ, к которым относится и искусственный интеллект. Автором созданного ИИ результата, согласно той же статье, будет считаться автор программы, которая сгенерировала результат.

Кернер добавил, что какой бы подход не использовался, практика складывается таким образом, что у разработчиков не всегда есть необходимые права на все материалы, которые нейросеть применяет для создания результата.