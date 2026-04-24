Эксперт Ozon: 20 секунд речи хватит для создания дипфейка

Директор по информационной безопасности Ozon Кирилл Мякишев заявил, что мошенникам достаточно 20 секунд записи голоса для создания дипфейка. Перед майскими праздниками злоумышленники активизируют фишинг и многоступенчатые схемы, сообщает RT .

Майские праздники традиционно повышают онлайн‑покупки, и мошенники активизируются: к звонкам от якобы курьеров добавились фишинговые ссылки, поддельные страницы оплаты и другие схемы.

Одной из часто встречающихся угроз Мякишев назвал дипфейки и подделку голоса с помощью ИИ. «Для качественной имитации голоса мошенникам достаточно 20 секунд речи человека, которую они могут получить из открытых источников, голосовых сообщений или через подозрительные опросы. Злоумышленники звонят от имени родственников, друзей или руководителей с просьбой срочно перевести деньги, используя сгенерированный голос, что делает обман максимально убедительным», — пояснил Кирилл Мякишев, директор по информационной безопасности Ozon.

Также широко распространены фишинговые сайты‑клоны. «Через мессенджеры, смс или электронную почту пользователям рассылаются сообщения о проблемах с заказом, закрытых распродажах или выигрышах со ссылками на такие поддельные сайты. При вводе логина, пароля или данных карты на фишинговой странице информация мгновенно попадает к злоумышленникам», — предупредил Кирилл Мякишев.

Мошенники используют поддельные QR‑коды и фальшивые магазины в Telegram: после оплаты жертве присылают фейковый трек‑номер и блокируют. Часты многоступенчатые схемы, когда сначала приходит сообщение от маркетплейса, а затем звонит "сотрудник банка" и просит коды.

«Включите двухфакторную аутентификацию. Не переходите по подозрительным ссылкам и не сообщайте коды, пароли и данные карты. Заходите в маркетплейс только через официальное приложение или вручную набранный адрес. Не рекомендуется использовать один и тот же пароль на разных сайтах. Не публикуйте в открытом доступе личные данные. Если сообщение выглядит подозрительно, сначала перепроверьте отправителя, позвонив ему», — дал рекомендации Кирилл Мякишев.

