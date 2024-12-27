Эксперт ответила, как россиянам со средней зарплатой накопить 1 млн руб

Согласно статистике, средняя зарплата в России на третий квартал 2024 года составляет 83 891 рубль. По словам магистра права, доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили, россияне со средней заработной платой могут накопить 1 миллион рублей за полтора-два года. Эксперт поделилась советами, как накопить такую сумму, сообщает Газета.ru .

Она рекомендовала пересмотреть свои расходы, так как до 15% бюджета обычно уходит на спонтанные покупки и ненужные траты, от которых можно отказаться.

«Эти дополнительно высвободившиеся средства можно инвестировать и получать дополнительный доход», — отметила эксперт.

Валишвили подчеркнула важность использования банковских бонусов. Необходимо выбирать карты с реальным кешбэком и регулярно обновлять категории, чтобы получить максимальный возврат, доходящий до 10 тысяч рублей в месяц.

Экономист также советовала пользоваться кредитными картами, которые предоставляют кешбэк и долгосрочные льготные периоды. Это позволит накапливать деньги на краткосрочных вкладах или накопительных счетах, поскольку средние ставки по вкладам достигают 22%, а по накопительным счетам — 12%. Используя кредитный лимит впереди, можно получить доход и вернуть долг по карте, оставаясь в выигрыше.

Кроме того, Валишвили рекомендовала очищать дом от ненужных вещей и продавать их через онлайн-платформы, что также может стать источником дополнительного дохода.