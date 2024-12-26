Эксперт оценил полифункциональное формирование инфраструктуры в столице

Мэр Москвы Сергей Собянин представил депутатам Московской городской думы отчет о результатах деятельности столичного правительства в текущем году, достижениях и основных планах развития города. Заместитель директора по развитию архитектурного бюро Андрей Сологубовский отметил, что в градостроительстве Москва достигла впечатляющих успехов.

«Конечно, Москва в первую очередь — родной дом для миллионов людей. Дом, который мы должны обустраивать должным образом. И в то же время — это главный город страны и один из крупнейших цивилизационных центров мира», — отметил Собянин.

Он добавил, что гармоничное соединение данных функций не противоречит друг другу, а создает мощную синергию развития.

С 2010 года столичным правительством были реализованы десятки успешных проектов. Сейчас Москва является устойчиво растущим мегаполисом, экономика которого, согласно данным Всемирного банка, занимает среди экономик мера второе место.

Мэр подчеркнул, что столица по стратегии своего развития стремится стать лучшим городом на Земле.

С 2010 года в рамках градостроительного развития столица сформировала мощный каркас железной дороги, метро и магистральных улиц. Были начаты перепрофилирование и реорганизация промышленных территорий. В городе создали системную программу реновации для жителей ветхих пятиэтажек. Также с 2010 года был построен каждый четвертый квадратный метр из всего существующего в столице жилья. Больше чем на 60% с 2010 года увеличилась доступность жилплощади на первичном рынке и удвоилась на вторичном.

В Москве появилось много рабочих мест в районах за пределами ТТК. Возросло качество городской среды, возникла система современных рекреационных и общественных пространств, улучшились качество строящегося жилья и архитектура.

Москва реализовала уникальные архитектурные проекты, среди которых — мосты через Москву-реку, новые станции метро, Международный центр самбо и бокса в «Лужниках», дворец гимнастики Ирины Винер, национальный космический центр, новый кампус Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана, парк «Зарядье» и многие другие.

Были отреставрированы свыше 2,3 тыс. архитектурных памятников.

Благодаря реализованным транспортным проектам среднее время в пути от дома на работу для москвичей сократилось до 60 минут. Ожидается, что оно должно сократиться еще — до 45 минут. Это делается как благодаря строительству транспортных магистралей, так и за счет создания новых центров экономической активности. Их размещают, в первую очередь, на пересечении сопоставимых по масштабу с европейскими вокзалами пересадочных узлов и крупных транспортных магистралей.

«Согласно нашим планам, новыми центрами станут такие территории, как „ЗИЛ“, „Южный порт“, территория бывшего завода „МиГ“ на Ленинградском проспекте, прибрежная территория от Северного речного вокзала до МКАД, район крупнейшего московского городского вокзала Нижегородская, Государственный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева — национальный космический центр и новый крупнейший технопарк, „Большой Сити“», — рассказал Собянин.

Еще новыми центрами экономической активности будут площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» — «Алабушево» (кластер фотоники, микроэлектроники и фармацевтики), «Руднево» (федеральный центр беспилотных авиационных систем) и «Печатники» (центр электромобилестроения, автомобилестроения и высоких технологий).

Запланировано сформировать ряд крупных центров в ТиНАО — автомобилестроительный, пищевой и строительный кластеры, креативный кластер в виде кинопарка с образовательным кампусом, а также админинстративно-деловой центр «Коммунарка», Сити Новой Москвы.

Всего новые экономические центры принесут городу не менее 900 тыс. рабочих мест.

По программе комплексного развития территорий планируется возведение 52 млн кв. м недвижимости на ранее депрессивных территориях. Из них около половины станет объектами коммунальной, социально-бытовой, промышленной и деловой инфраструктуры. Это позволило создать градостроительный задел на десятилетие вперед.

К 2032 году выполнят программу реновации морально устаревшего и ветхого жилья. При этом к концу подходят и сроки технической эксплуатации 9-12 этажных зданий, построенных в 1960–1970 годах. Благодаря превращению реновации в постоянную программу сотни тысяч жителей Москвы будут обеспечены качественным жильем. Главным при этом, по словам Сергея Собянина, будет мнение москвичей.

С 2015 года, когда началась программа капремонта, примерно в половине включенных в нее домов отремонтировали и заменили инженерные системы. К 2030 году будут обновлены оставшиеся дома.

Для масштабных градостроительных проектов требуется применение новых технологий управления, проектирования и планирования. С этой целью создается цифровой двойник Москвы.

«С точки зрения градостроительства Москва достигла впечатляющих успехов. Это связано, в том числе, с грамотным применением различных инструментов и механизмов планирования и управления городским развитием. Для Москвы характерно полифункциональное формирование инфраструктуры — это параллельное развитие транспортного каркаса, социальной и образовательных сфер, культуры, спортивных объектов», — подчеркнул урбанист, заместитель директора по развитию архитектурного бюро Андрей Сологубовский.

Он отметил, что внимание столичных градостроителей направлено на создание удобного городского пространства, а не на «разовые проекты».

«Среди трендов дальнейшего развития Москвы можно назвать создание точек для всесезонных занятий спортом, реорганизацию бывших промзон, формирование вариативных общественных пространств», — добавил Сологубовский.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о формировании образовательной инфраструктуры в столице.

«За 5 лет город передал столичным учреждениям образования около 620 тыс. кв. м недвижимости, построенной в рамках адресной инвестиционной программы. Организации получили 86 различных зданий. Почти треть от их числа находится в Троицком и Новомосковском административных округах — 31 объект общей площадью около 238 тыс. кв. м», — сказал Ефимов.