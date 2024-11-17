Эксперт отметила эффективность комплексного подхода к строительству образовательной инфраструктуры

В ТиНАО с 2012 года было построено 164 образовательных учреждения. Только в 2024 году были закончены работы по возведению 10 школ и 11 детсадов, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По мнению директора партнерских программ CM International Ольги Ахсяновой, современные образовательные учреждения в городе делают инклюзивными и доступными.

В школах города появилось свыше 47 тыс. учебных мест, а в детских садах — 23 тыс.

Социальные объекты возводились по Адресной инвестиционной программе и с помощью инвесторов. В них созданы все условия для всестороннего развития детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья», — сказал Собянин.

Например, в школах появились лабораторно-исследовательские комплексы с высокотехнологичным оборудованием, медиатеки и специализированные учебные кабинеты.

До 2029 года в ТиНАО запланировано построить еще свыше 90 образовательных объектов.

Как отметила Ольга Ахсянова, современные тенденции в градостроительстве направлены не только на функциональность городов, но и учитывают интересы человека.

«Ключевые аспекты, которые отражают человекоцентричность, отражаются как в появлении функций, так и в их содержании. Если обратить внимание на образовательную сферу, то в ней прослеживаются важные направления:

— Доступность и инклюзивность: построенные учреждения оборудованы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это важный шаг к инклюзии, который отвечает требованиям современного общества.

— Современные учебные пространства: специализированные кабинеты, медиатеки и лаборатории с высокотехнологичным оборудованием — это не просто удобства, а необходимость для формирования конкурентоспособных специалистов будущего. Это отражает тенденцию к адаптации учебного процесса к современным технологиям и методам обучения.

— Комплексный подход: развитие образовательной инфраструктуры в рамках Адресной инвестиционной программы демонстрирует системный подход к градостроительству, где социальные объекты проектируются в соответствии с демографическими потребностями населения», — сказала Ахсянова.

Она подчеркнула, что, таким образом, позитивный опыт ТиНАО можно рассматривать как хороший пример для других округов, стремящихся к развитию качественной городской среды, ориентированной на образовательные и социальные нужды граждан.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал (https://www.mos.ru/news/item/146534073/) о строительстве детских садов в ТиНАО.

«Новые объекты появятся в районах Коммунарка, Филимонковский, Внуково и Троицк. Все они строятся в составе жилых комплексов. При этом детский сад на 350 мест в районе Троицк уже полностью возведен. После завершения работ все пять объектов передадут в городскую систему образования. Достроить их планируется в 2025 году», — отметил Ефимов.