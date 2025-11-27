Эксперт объяснили, для чего необходимо чередовать потоки воздуха во время укладки волос

Сушка феном — это не просто процесс удаления влаги, но и грамотное применение различных температур. Горячий воздух помогает создать нужную форму, а холодный — закрепляет ее, обеспечивая долговечность и безупречный вид. Менеджер по продуктам для ухода за волосами TROUVER Ли Шэньхан рассказал, почему важно чередовать горячий и холодный обдув, сообщает «Сургут Информ» .

«Первый этап укладки — создание формы прядей с горячим воздухом. Он ослабляет водородные связи в волосах, что позволяет легко изменять их форму: выпрямлять, завивать или придавать объем. В этом процессе важно не пересушить волосы, а правильно направить поток воздуха. Поток должен быть мягким, а температура — комфортной. При этом горячий воздух делает волосы податливыми, но не закрепляет форму, оставляя кутикулу приподнятой и структуру нестабильной», — пояснил эксперт.

Применение слишком высокой температуры на этом этапе может привести к повреждению и хрупкости волос. Поэтому необходим контроль, чтобы избежать перегрева. После создания желаемой формы наступает черед фиксации, когда нужно переключиться на холодный воздух. Этот шаг ничуть не менее важен, чем предыдущий.

По словам Ли Шэньхана, холодный поток быстро охлаждает волосы, позволяя кератиновым связям зафиксироваться в новом положении. Это не только помогает сохранить укладку, но и придает волосам дополнительную гладкость и сияние.

В процессе охлаждения кутикула волоса закрывается, что способствует удержанию влаги внутри. Это крайне важно для поддержания здоровья волос, предотвращая их сухость и ломкость. Холодный воздух также создает защиту от внешних факторов — влажности, трения, статического электричества, а еще повышает стойкость прически.

Холодный воздух, в отличие от горячего, не выпаривает влагу из волоса. Благодаря этому поддерживается оптимальный уровень увлажненности. Это особенно значимо для окрашенных или поврежденных волос, нуждающихся в усиленном уходе.

Если пренебречь холодным обдувом, волосы могут потерять форму уже спустя несколько часов. Пряди способны распушиться, а кончики — стать растрепанными. В такой ситуации часто приходится использовать дополнительные стайлинговые средства, что увеличивает нагрузку на волосы и может ослабить их.

Определить подходящий момент для включения холодного воздуха просто: как только укладка приобрела желаемый вид, следует переключиться на холодный режим и обработать волосы в течение 15–30 секунд. Особенно рекомендуется уделить внимание кончикам, чтобы избежать пушистости, и зоне у корней, если нужно зафиксировать объем.

Многие современные фены имеют специальную кнопку для активации холодного режима, что упрощает процесс и исключает неразбериху.

«Каждый этап укладки имеет свое значение: горячий воздух создает форму, а холодный — закрепляет ее. Вместе они обеспечивают не только стойкий результат, но и сохранение здоровья волос», — подчеркнул Ли Шэньхан.