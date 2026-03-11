Эксперт объяснила, почему шопинг стал «женским»

Эксперт по развитию бизнеса, ритейлу и цифровизации Анастасия Кондакова объяснила, почему женщины чаще отвечают за покупки для дома и семьи. По ее словам, это связано с традиционным распределением ролей.

«Сильный пол в основном приобретает технику, гаджеты и товары для ремонта и автомобилей, а слабый — все остальное. Появление онлайн-сервисов не изменило ситуацию: 58% женщин регулярно заказывают товары в интернете. Чаще всего они покупают детские вещи, посуду, одежду, предметы интерьера. В большинстве случаев это объясняется не любовью к шопингу, а традиционным распределением ролей в семье, когда на женщин возлагается ответственность за хозяйство, уют в доме и благополучие близких», — отметила она в эфире радио Sputnik.

С точки зрения эксперта, существует распространенное представление о том, что совершение покупок приносит женщинам положительные эмоции, в то время как мужчины зачастую стыдятся этого занятия — они полагают, что их основная задача заключается в заработке, а не в тратах.

Таким образом, у женщин формируется дополнительная функция — отбор нужных товаров среди обширного ассортимента. Чтобы привлечь мужчин к приобретению вещей для быта и семьи, наиболее удачным решением являются онлайн-покупки, которые не несут угрозы для мужской самооценки, добавила Кондакова. В интернет-магазинах отсутствует прямой контакт между покупателем и продавцом, что сохраняет анонимность клиента. Сегодня активно развиваются маркетплейсы, создающие максимально комфортные условия для шопинга. Вполне вероятно, что это изменит мужское восприятие процесса покупок и сократит гендерный дисбаланс в данной области, заключила эксперт.

