Эксперт объяснила, как избавиться от желания скупить все во время онлайн-шопинга
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Глобально, чтобы избавиться от зависимости от онлайн-шопинга, важно работать над самооценкой, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.
«Осознание того, что настоящий результат требует времени и усилий, помогает снизить стремление к мгновенным удовольствиям. Полезно формулировать конкретные шаги для достижения цели — пусть они будут небольшими, но важными», — сказала Крашкина.
Она подсказала, что, например, если вы хотите приобрести что-то ценное и качественное, можно откладывать часть зарплаты, понимая, что покупка через некоторое время принесет больше радости и пользы.
«При этом важно избегать эмоционального истощения, осознавая, что положительные эмоции можно получать не только от покупок. Это может быть общение с близкими, время с друзьями или другие радости жизни, которые наполняют и придают смысл», — рассказала специалист.
Крашкина отметила, что для борьбы с тягой к онлайн покупкам также полезно устанавливать «дни без покупок» и делиться этим решением с близкими, чтобы они поддержали. Это создает позитивный настрой.
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