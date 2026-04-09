Эксперт объяснил россиянам, как понять, что соседи воруют Wi-Fi

Снижение скорости интернета может стать сигналом того, что к домашней сети подключился кто-то посторонний. Особенно такие подозрения могут возникнуть, если на роутере был установлен простой пароль вроде «12345678», «qwerty» или «00000000». Основатель онлайн-платформы для выбора провайдера «ДомИнтернет» Сергей Скворцов в разговоре с РИАМО рассказал, как убедиться в том, что к Wi-Fi подключились, например, соседи.

Медленный интернет — не доказательство «кражи»

«На скорость соединения может влиять слабый сигнал — например, если роутер находится далеко от устройства или в квартире толстые стены. На качестве связи также сказываются устаревшие стандарты Wi-Fi или неправильные настройки роутера. Кроме того, скорость может снижаться из-за фоновых обновлений на устройствах или проблем на стороне провайдера», — объясняет эксперт.

Как понять, где проблема

По словам эксперта, для самостоятельной диагностики следует:

отключить или поставить на паузу активные загрузки на своих устройствах, такие как обновления приложений или скачивание файлов;

проверить скорость по кабелю (Ethernet), подключив компьютер напрямую к роутеру или терминалу (ONT).

«Если по кабелю скорость нормальная, а по Wi-Fi сильно ниже, то причина, скорее всего, в настройках Wi-Fi или в перегруженности сети, в том числе из-за лишних подключений», — говорит Сергей Скворцов.

По словам эксперта, если подключиться по кабелю проблематично (например, у вас дома только смартфон и планшет), можно подойти с устройством к роутеру и замерить скорость возле него. В этом случае сравнивать придется с тарифом. Если показатели заметно отличаются, то есть проблема, но вот исключить неполадки с оборудованием и просадкой на линии будет сложнее.

Признаки постороннего подключения

Один из признаков — внезапное падение скорости интернета. Особенно подозрительно, если по кабелю скорость нормальная, а по Wi-Fi — заметно ниже.

Также могут появляться регулярные «подвисания»: например, медленная загрузка страниц, рост задержки в играх или «тормозящее» видео.

Еще один сигнал — устройства периодически отключаются от Wi-Fi даже при хорошем уровне сигнала: перегруженный роутер может сбрасывать соединения или не справляться с количеством клиентов.

Скворцов отметил, что ни один из этих признаков сам по себе не доказывает взлом. Если есть подозрения, стоит проверить список подключенных устройств в настройках роутера и при необходимости сменить пароль.

Как проверить, кто подключен к вашему Wi-Fi

Для этого нужно ввести IP-адрес роутера в браузере (обычно 192.168.0.1 или 192.168.1.1, он указан на наклейке устройства), затем ввести логин и пароль и открыть раздел DHCP или «Список клиентов». Там отображаются все устройства, подключенные к сети.

Стоит отметить, что современные телефоны и ноутбуки часто используют приватные (случайные) MAC-адреса, поэтому одно и то же устройство может выглядеть как «новое». Также «непонятные» названия часто имеют «умные» устройства: ТВ, приставки, колонки, лампы, роботы-пылесосы. Они используют в названии имя производителя чипа или платформы.

Чтобы уточнить, какие устройства подключены к вашему роутеру:

временно отключите Wi-Fi на одном из гаджетов и посмотрите, исчезает ли клиент из списка;

обратите внимание на время последнего подключения и тип подключения (2,4/5 ГГц), если роутер его показывает. Это поможет понять, активно ли устройство в данный момент и является ли оно неизвестным или подозрительным.

Смена пароля — первый шаг

Если подозрение на посторонние подключения все же есть или вы просто хотите «обнулить» доступ, то самый простой способ — сменить пароль Wi-Fi в настройках роутера. После этого все устройства автоматически отключатся, и все свои гаджеты придется подключать заново, уже с новым паролем.

«Лучше выбирать пароль длиной не менее 8 символов, с буквами разного регистра, цифрами и символами. Простые комбинации вроде „qwerty“, „111111111“ или даты рождения использовать не стоит», — советует эксперт.

Как снизить риск повторного подключения

Чтобы повысить безопасность сети, можно включить гостевой режим и создать отдельную сеть для гостей.

В настройках безопасности рекомендуется использовать современные протоколы WPA2-Personal (AES) или WPA3-Personal, если они поддерживаются роутером. Кроме того, лучше отключить функцию WPS, которая упрощает подключение, но снижает уровень защиты.

«Базовая настройка безопасности занимает всего несколько минут и помогает сохранить стабильную скорость интернета и защитить данные пользователей», — заключает эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.