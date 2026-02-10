Эксперт объяснил, почему зарплаты дворников зимой достигают 100 тысяч рублей

HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал, что зарплаты дворников в 100 тысяч рублей возможны только в зимний сезон при переработках и дополнительных выплатах, сообщает aif.ru .

Зарплаты дворников в 100 тысяч рублей действительно встречаются, но только в период сильных морозов и снегопадов. Гарри Мурадян пояснил, что такие суммы складываются из переработок, работы в выходные и сезонных надбавок за сложные погодные условия.

«Такой разгон зарплат является сезонным. В морозы и снегопады дворники работают больше часов, выходят в выходные, получают надбавки за снег и гололед, поэтому доход под 100 тысяч и выше — это, как правило, „грязная“ сумма с переработками», — объяснил Мурадян.

Эксперт отметил, что средняя зарплата дворника в обычные месяцы составляет 50–60 тысяч рублей. Зимние пики доходов характерны для Москвы и крупных городов, а в частном секторе при значительных переработках заработки могут достигать 120–150 тысяч рублей, но это редкость.

Несмотря на рост зарплат, в России сохраняется дефицит дворников. Мурадян подчеркнул, что число вакансий зимой увеличилось в 2,5–3 раза, а требования к кандидатам остаются стандартными: здоровье, выносливость, отсутствие судимостей и базовое знание русского языка.

В последнее время работодатели все чаще привлекают работников из стран Юго-Восточной Азии для решения кадрового дефицита.

