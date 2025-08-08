Эксперт объяснил, почему стоит выбирать яркие школьные принадлежности

Школа — важный этап в жизни ребенка. Он проводит там много времени, знакомится с новыми людьми, осваивает правила и учится быть самостоятельным. Чтобы скрасить учебные будни и добавить немного настроения, стоит обратить внимание на яркие школьные принадлежности. Подробнее об этом рассказал РИАМО директор по маркетингу бренда эмоциональных товаров modi Максим Кирьянов.

По мнению эксперта, цвет влияет на эмоциональное состояние ребенка.

«Яркие оттенки помогают справляться с волнением, пробуждают интерес к учебе и делают школьную рутину чуть веселее. Например, пенал с забавным принтом или тетрадь с яркой обложкой могут стать для ученика чем-то личным, своим, вызывающим положительные эмоции», — сказал Кирьянов.

Необходимо выбирать не просто красивую, а функциональную, эмоциональную и запоминающуюся канцелярию. Дети быстрее привыкают к школьному процессу, если предметы вокруг радуют глаз и вдохновляют. Рюкзаки или ланчбоксы также должны быть не только удобными, но и вызывающими желание носить их ежедневно.

Кроме того, яркие цвета помогают ребенку легче ориентироваться в своих вещах. В ярком рюкзаке проще найти нужную ручку или линейку, а разноцветные стикеры геймифицируют подготовку к урокам, делая этот процесс увлекательнее и интереснее. Цветовое кодирование — отличный способ научить ребенка организованности.

«Такие школьные принадлежности — еще и способ самовыражения. Дети хотят чувствовать, что они индивидуальны, и даже блокнот с необычным дизайном может поддерживать эту идентичность. Яркая канцелярия помогает ребенку выделиться и чувствовать себя уверенно в новой социальной среде», — отмечает Кирьянов.

Школьные будни не только про учебу, они про важный период личного развития. Правильно подобранные вещи — от пенала до бутылки для воды — помогают сделать рутину ярче, комфортнее и эмоциональнее.