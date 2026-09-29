Эксперт объяснил, почему опровержения не останавливают слухи

Координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев связал распространение слухов с тревогой и объяснил, почему опровержений недостаточно, сообщает RuNews24.ru .

По словам Крастелева, тревога заставляет людей искать объяснение непонятным событиям. Слухи создают иллюзию контроля, поэтому официальные разъяснения не всегда останавливают их распространение.

В конце июля 2026 года 57% опрошенных Фондом «Общественное мнение» назвали настроение близких тревожным, а 37% — спокойным. Доля тревожных ответов достигла максимума почти за четыре года и оказалась сопоставима с показателем осени 2022 года, когда объявили мобилизацию. Власти опровергали слухи о новой мобилизации 18 раз за три месяца.

Крастелев сослался на исследование МГУ 2026 года: оно связывает слухи с хроническим стрессом, выгоранием и текучестью кадров. По его мнению, борьба со слухами требует работы с тревогой.

«Поэтому бороться со слухами бесполезно. Бесполезно опровергать. Надо работать с тревогой, которая их питает. А ее, судя по цифрам, меньше не становится», — заявил Крастелев.

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