Эксперт объяснил, почему не стоит использовать ткань для защиты экрана ноутбука

Эксперт: ткань между экраном и клавиатурой ноутбука может повредить его

Преподаватель кафедры «Защита информации» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Василий Шутов рассказал, что использование ткани между экраном и клавиатурой ноутбука может привести к повреждению устройства и его перегреву, сообщает aif.ru .

Многие пользователи, особенно старшего поколения, кладут ткань между экраном и клавиатурой ноутбука перед закрытием устройства. Для этого часто используют полотенца, фрагменты одежды или вышитые салфетки. Однако такая привычка может навредить технике.

Шутов отметил, что современные ноутбуки спроектированы так, чтобы экран и клавиатура практически не соприкасались. Производители применяют специальные защитные покрытия и зазоры, чтобы минимизировать механическое воздействие. Если между клавиатурой и экраном оказывается жесткая ткань, крошки или посторонние предметы, это может привести к царапинам или даже трещинам матрицы при сильном надавливании.

Эксперт отметил, что оставленная внутри ткань может нарушить вентиляцию и вызвать перегрев устройства. Кроме того, ворсистые материалы способны оставлять волокна на клавишах, что со временем засоряет механизм и ухудшает работу клавиатуры.

Шутов порекомендовал для дополнительной защиты экрана использовать специальные мягкие антистатические салфетки или тонкие силиконовые прокладки. По его словам, от полотенец, кружев и декоративных платков лучше отказаться, так как они могут нанести больше вреда, чем пользы.

Специалист подчеркнул, что современные ноутбуки не требуют такой защиты, и посоветовал обращаться с устройством аккуратно, не помещая внутрь посторонние предметы.