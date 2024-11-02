Эксперт объяснил, почему мужчины реже обращаются за психологической помощью

Мужчины реже обращаются за психологической помощью, так как меньше ориентированы на свой внутренний мир и плохо понимают или не осознают свои переживания, сообщил РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Рашид Хамидуллин.

«Возможно, это связано с традициями, предписывающими, что мужчина должен быть сильным и справляться с трудностями самостоятельно, не показывая свои эмоции, а обращение за помощью воспринимается как поражение, признание своей несостоятельности», — сказал Хамидуллин.

Он добавил, что для многих это барьер, который они не могут преодолеть. Именно поэтому эмоциональные расстройства, например, депрессия, часто «маскируются» алкоголем, наркотиками, чрезмерным увлечением видеоиграми и прочим.

«Женщины, по статистике, чаще страдают такими расстройствами, как депрессия, тревожность, расстройства пищевого поведения. Но это не значит, что мужчины не страдают психическими расстройствами, тем более что в развитых странах количество суицидов среди мужчин в несколько раз выше», — отметил эксперт.

Каждый год в первую субботу ноября отмечается Всемирный день мужчин. Такую инициативу выдвинул российский политик Михаил Горбачев в 2000 году. Ее поддержали в ООН и других международных организациях.