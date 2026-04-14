Эксперт объяснил, как публикация новостей отразится на маркетплейсах и соцсетях

Если новостные блоки появятся на платформах, пользователи скорее начнут игнорировать и убирать их, чем активно читать. Однако это не подорвет доверие к сервисам, сообщил РИАМО руководитель оперативного штаба Независимого профсоюза «Новый Труд» Алексей Неживой.

«Публикация новостей доверие к платформе, даже в случае раздражения, не подорвет. В „Дзене“ уже и так большинство центральных СМИ имеют свои каналы, и система неплохо развивается», — сказал Неживой.

По мнению эксперта, это и повлияло на выбор «Дзена» как национального новостного сегмента интернета. К тому же, в «Дзене» все в порядке с сервисами.

«„Дзен“ уже давно и прочно вошел в нашу жизнь, как и VK. VK ни у кого раздражения не вызывает, и „Дзен“ тоже. Как носитель группового общения и новостного контента, это очень неплохая платформа. Надеемся, что ее интеграция с маркетплейсами не скажется негативно на уязвимости последних», — отметил эксперт.

На базе контент-сервиса «Дзен» могут создать Национальную новостную платформу. Уже в мае в Госдуму планируется внести соответствующий законопроект. Виджет платформы могут встраивать на главную страницу маркетплейсов, социальных сетей и видеосервисов.

