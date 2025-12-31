Эксперт объяснил, что нельзя убирать пылесосом, чтобы не повредить технику

Пылесос удобен для повседневной уборки, но не все типы загрязнений безопасны для него. Некоторые материалы способны повредить фильтры, шланг или двигатель, и это происходит не сразу, а постепенно. Цао Синьюй, эксперт по технике для уборки TROUVER, объяснил, какие вещи нельзя убирать пылесосом и почему.

«Большинство пылесосов рассчитаны на сухую уборку мелкой домашней пыли. Все, что тяжелее, липче или мельче привычных частиц, меняет нагрузку на мотор и систему фильтрации. Пользователь может не заметить проблему сразу, но ресурс техники начинает сокращаться с первой же неправильной уборки», — рассказал Синьюй.

Строительная пыль — один из самых опасных типов загрязнений. Частицы цемента и гипса очень мелкие и быстро забивают фильтры, ухудшая проход воздуха. Мотор начинает работать с повышенной нагрузкой, перегревается и со временем теряет мощность всасывания. Даже единичная попытка убрать после ремонта может привести к заметному ухудшению работы устройства.

«Строительная пыль действует как абразив, она стирает поверхности и буквально „съедает“ фильтр. Внешне техника может выглядеть исправной, но внутри уже запущены процессы износа», — подметил эксперт.

Влажная грязь и пролитые жидкости также опасны для пылесоса, если в нем нет функции влажной уборки. Влага смешивается с пылью в контейнере и образует плотную массу, которая оседает в шланге и на фильтрах. Это нарушает циркуляцию воздуха и приводит к размножению бактерий. В некоторых случаях влага может попасть в мотор и вызвать короткое замыкание.

«Когда внутри пылесоса появляется влажная среда, техника перестает быть герметичной. Возникают запах, микробный налет, а затем — коррозия. Это одна из причин поломок, которые невозможно устранить чисткой», — дополнил Синьюй.

Тонкая зола и пепел из камина или свечи тоже не подходят для уборки пылесосом. Частицы слишком мелкие и проходят через фильтры, оседая на деталях двигателя. Это нарушает охлаждение и приводит к перегреву.

«Зола часто кажется легкой и безобидной, но именно ее размер делает ее наиболее опасной. Она попадает туда, где не должна находиться никакая пыль — в моторную камеру», — объяснил Синьюй.

Даже привычные волосы и шерсть требуют контроля. Если их много, они наматываются на вал турбощетки и блокируют вращение. Привод работает с усилием, перегревается и выходит из строя.

«Чтобы избежать поломки щетки, достаточно регулярно ее очищать. Это простое действие продлевает срок службы техники в разы», — рассказал эксперт.

Специалист отмечает, что сохранить пылесос в хорошем состоянии легко: не использовать его для строительной пыли и влажных загрязнений, своевременно очищать фильтры и проверять состояние щетки. Такие привычки поддерживают стабильную тягу и защищают двигатель от перегрева, а значит — позволяют технике работать долго и эффективно.

