Эксперт объяснил, что нельзя убирать пылесосом, чтобы не повредить технику
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Пылесос удобен для повседневной уборки, но не все типы загрязнений безопасны для него. Некоторые материалы способны повредить фильтры, шланг или двигатель, и это происходит не сразу, а постепенно. Цао Синьюй, эксперт по технике для уборки TROUVER, объяснил, какие вещи нельзя убирать пылесосом и почему.
«Большинство пылесосов рассчитаны на сухую уборку мелкой домашней пыли. Все, что тяжелее, липче или мельче привычных частиц, меняет нагрузку на мотор и систему фильтрации. Пользователь может не заметить проблему сразу, но ресурс техники начинает сокращаться с первой же неправильной уборки», — рассказал Синьюй.
Строительная пыль — один из самых опасных типов загрязнений. Частицы цемента и гипса очень мелкие и быстро забивают фильтры, ухудшая проход воздуха. Мотор начинает работать с повышенной нагрузкой, перегревается и со временем теряет мощность всасывания. Даже единичная попытка убрать после ремонта может привести к заметному ухудшению работы устройства.
«Строительная пыль действует как абразив, она стирает поверхности и буквально „съедает“ фильтр. Внешне техника может выглядеть исправной, но внутри уже запущены процессы износа», — подметил эксперт.
Влажная грязь и пролитые жидкости также опасны для пылесоса, если в нем нет функции влажной уборки. Влага смешивается с пылью в контейнере и образует плотную массу, которая оседает в шланге и на фильтрах. Это нарушает циркуляцию воздуха и приводит к размножению бактерий. В некоторых случаях влага может попасть в мотор и вызвать короткое замыкание.
«Когда внутри пылесоса появляется влажная среда, техника перестает быть герметичной. Возникают запах, микробный налет, а затем — коррозия. Это одна из причин поломок, которые невозможно устранить чисткой», — дополнил Синьюй.
Тонкая зола и пепел из камина или свечи тоже не подходят для уборки пылесосом. Частицы слишком мелкие и проходят через фильтры, оседая на деталях двигателя. Это нарушает охлаждение и приводит к перегреву.
«Зола часто кажется легкой и безобидной, но именно ее размер делает ее наиболее опасной. Она попадает туда, где не должна находиться никакая пыль — в моторную камеру», — объяснил Синьюй.
Даже привычные волосы и шерсть требуют контроля. Если их много, они наматываются на вал турбощетки и блокируют вращение. Привод работает с усилием, перегревается и выходит из строя.
«Чтобы избежать поломки щетки, достаточно регулярно ее очищать. Это простое действие продлевает срок службы техники в разы», — рассказал эксперт.
Специалист отмечает, что сохранить пылесос в хорошем состоянии легко: не использовать его для строительной пыли и влажных загрязнений, своевременно очищать фильтры и проверять состояние щетки. Такие привычки поддерживают стабильную тягу и защищают двигатель от перегрева, а значит — позволяют технике работать долго и эффективно.
