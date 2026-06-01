Эксперт назвала статьи КоАП и УК за продажу опасных продуктов

Юрист Адвокатского бюро «Михальчик и партнеры ЮК» Ангелина Баканова объяснила, какую компенсацию можно потребовать после отравления уличной едой и какая ответственность грозит продавцу, сообщает Life.ru .

Покупка еды в палатке или вагончике не лишает потребителя защиты закона. По словам Бакановой, пострадавший вправе требовать возмещения расходов на лечение и компенсации морального вреда.

Продавца могут привлечь к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ, если нарушение техрегламентов создало угрозу жизни или здоровью. В тяжелых случаях применяется статья 238 УК РФ — за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы, а если по неосторожности наступила смерть — до десяти лет.

Чтобы суд удовлетворил иск, необходимо доказать факт отравления, покупку у конкретного продавца, причинно-следственную связь между продуктом и ухудшением здоровья, а также подтвердить расходы и размер морального вреда.

Юрист рекомендовала обращаться не только в суд, но и в Роспотребнадзор. Ведомство вправе провести внеплановую проверку и зафиксировать санитарные нарушения.

Баканова отметила, что такие дела регулярно рассматриваются судами. 16 октября 2025 года Тимирязевский районный суд Москвы признал Сардарова Э.С. и Имомова Д.М. виновными по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ по делу о массовом отравлении шаурмой и назначил им 2 года 6 месяцев и 2 года лишения свободы соответственно.

