Эксперт назвала способ натренировать мозг

Тест Струпа заключается в чтении вслух названий цветов, раскрашенных соответствующим или несоответствующим оттенком. Такое упражнение поможет снять напряжение и натренировать мозг. Об этом РИАМО рассказала преподаватель Симуляционного центра Нелли Бутарная.

В понедельник отмечается Всемирный день мозга. Этот праздник учредила Всемирная федерация неврологии в 2014 году.

«Эффективным может оказаться использование упражнений, позволяющих одновременно снять напряжение и тренировать мозг. К таким техникам относится тест Струпа, который заключается в чтении вслух названий цветов, раскрашенных соответствующим или несоответствующим оттенком. За счет переключения между разными формами восприятия тренируются когнитивные функции и гибкость мышления», — сказала Бутарная.

Она рассказала, что еще один из приемов по «перезагрузке» своего разума — выписать на бумагу все свои мысли. Не стоит задумываться о стилистике изложения, объеме «сочинения» или орфографии, достаточно просто перенести в тетрадь то, о чем думается.

«Затем на несколько секунд закройте глаза, отложите в сторону записи, а потом порвите их, не читая. Это упражнение позволит сосредоточиться на чем-то основном, не отвлекаясь на сторонние думы, а выполнить его может любой человек», — разъяснила специалист.

Бутарная отметила, что если для внутренней перезагрузки нужна компания единомышленников, то лучше всего подойдут командные игры наподобие «Найди связь».

«В ней нужно объяснять слова, обязательно используя никак не относящиеся к ним другие предметы, определения, которые нужно как-то логически погрузить в контекст. Эта игра направлена сразу на логику, фантазию и речь, так что мозг „включается на максимум“», — уточнила эксперт.