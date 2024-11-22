Эксперт назвала признак, когда нужно идти к психологу

В современном мире обращение к психологу стало необходимостью. Хотя предыдущие поколения решали свои проблемы самостоятельно, демонстрируя невероятную стойкость и трудолюбие, сегодняшние вызовы требуют иного подхода. Специалист Московской службы психологической помощи столичного департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина в разговоре с РИАМО рассказала, какую пользу россияне могут получить от работы с психологом.

Российские психологи 22 ноября отмечают профессиональный день. Реальность настолько многогранна и сложна, что профессиональная поддержка психолога становится важным инструментом не только для преодоления трудностей, но и для сохранения собственного «я». Игонина рассказала, что в отличие от предков, которые справлялись с невзгодами без посторонней помощи, современный человек сталкивается с совершенно новыми психологическими вызовами, требующими экспертного сопровождения.

«В нашем веке свои обстоятельства и проблемы, разбираться с которыми по целому ряду причин гораздо сложнее. Сейчас поддержка специалиста может стать настоящей опорой, помогающей как благополучно справляться с жизненными сложностями, так и сохранить свою индивидуальность», — отметила Екатерина Игонина.

Когда стоит записаться на консультацию к психологу

Если вы заметили, что ваши эмоции стали неуправляемыми, это первый тревожный звонок. Внезапные приступы гнева, затяжные обиды, постоянное раздражение или неконтролируемые слезы — все это сигналы о том, что пора обратиться за помощью.

Другой важный признак — хроническая неудовлетворенность жизнью. Возможно, вы постоянно сравниваете себя с окружающими, считая их более успешными и счастливыми. Или вам кажется, что мир настроен против вас, а справедливости не существует. Такие мысли могут преследовать с самого детства или появиться внезапно.

Хорошая новость в том, что эти состояния поддаются коррекции. Профессиональный специалист поможет разобраться в истинных причинах вашего недовольства и найти путь к более гармоничной жизни.

Наше внутреннее состояние во многом определяет то, как мы воспринимаем окружающих. Если вы чувствуете себя изолированным, непонятым и нелюбимым или даже ощущаете враждебность со стороны общества — помните, что это можно изменить. Неважно, считаете ли вы это личной проблемой или общественным явлением.

Взгляните на малышей — они демонстрируют истинную непосредственность в проявлении чувств. Именно такая свобода в выражении эмоций, без оглядки на условности и без смущения, когда ситуация того требует, — это признак настоящего эмоционального мастерства.

Трудности в построении различных социальных связей — будь то дружба, деловые отношения или просто добрососедство — часто связаны с недостатком навыков коммуникации и способности к сопереживанию. Однако развитие этих качеств доступно каждому.

Принятие чужого мнения и признание права других людей на собственную позицию — это ключ к гармоничным отношениям. Ведь большинство людей не стремится намеренно создавать конфронтацию, однако разногласия все равно возникают как дома, так и в рабочей среде.

Даже самому стойкому оптимисту порой не под силу справиться с непрерывной чередой жизненных трудностей. В такие моменты важно пересмотреть свое отношение к происходящему и научиться принимать то, что нельзя изменить. Накопившиеся проблемы и неприятности истощают не только душевные, но и физические силы, вызывая глубокое утомление. Ежедневное столкновение с неразрешимыми ситуациями может стать серьезным испытанием для любого человека.

Когда слезы становятся вашим частым спутником, даже по незначительным причинам, и их сложно контролировать — это серьезный сигнал. Хотя эмоциональная реакция на художественные произведения естественна, чрезмерная чувствительность может указывать на глубинные проблемы. Профессиональная помощь психолога поможет разобраться в истинных причинах такой эмоциональной нестабильности.

Что делать, если жизнь стала черно-белой

Если чувствуете, что жизнь превращается в монотонное выполнение обязательств и появляется ощущение, будто вы застряли в замкнутом круге повседневности, где личные желания полностью уступили место долгу, то это повод начать действовать. Самое время остановиться и проанализировать свои истинные потребности. Взрослая жизнь неизбежно связана с ответственностью, но важно не забывать о том, что приносит радость и удовольствие. Особенно тревожно, когда былые хобби и страсти больше не вызывают прежнего энтузиазма.

Интересно, что ощущение несчастья часто никак не связано с реальными жизненными обстоятельствами. Это глубоко личное переживание, которое формируется в нашем внутреннем мире.

Чтобы разобраться в причинах подобного состояния, необходимо провести глубокий самоанализ. Важно исследовать свой эмоциональный мир, понять истоки своих радостей и страхов. Это непростой процесс, поскольку истинные причины наших переживаний часто скрыты в глубинах подсознания и не лежат на поверхности.

Если вы нуждаетесь в экстренной психологической помощи, вы можете в любое время дня и ночи позвонить специалистам Московской психологической службы. Звоните с городского телефона по номеру 051, с мобильного — 8 (495) 051. Консультации предоставляются совершенно бесплатно и доступны всем жителям города. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте.

22 ноября во многих странах мира, в том числе в России, отмечается профессиональный праздник — День психолога. Этот день призван отметить важную роль специалистов в сфере психологии, их вклад в поддержку и помощь людям при разрешении психологических проблем.