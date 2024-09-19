Эксперт назвала 4 лайфхака для изучения английского языка в путешествиях

В путешествиях хочется избежать разочарований и не чувствовать себя глупым, а для этого необходим язык. Есть 4 практических лайфхака, как практиковать английский в путешествиях с удовольствием, заявила РИАМО языковой коуч экспертов и предпринимателей, топ тренер по снятию языкового барьера Ольга Гуревич.

Первый — принятие своего уровня языка

Важно принять, что общение с людьми на иностранном языке и экзамен по английскому — это две абсолютно разные ситуации. Общее между ними только одно — английский.

«Зато отличий масса. Вас никто не оценивает, и, кроме вашего внутреннего критика, всем все равно, с какими ошибками вы говорите. На английском как на иностранном говорит почти 1,5 млрд человек, и большинство из них говорят с ошибками», — отметила Гуревич.

По ее словам, уши носителей языка и иностранцев привыкли и к ошибкам, и к разнообразию акцентов. Если человек осмелится что-то говорить, а не мычать, то, скорее всего, он услышит кучу комплиментов своему английскому — это некий культурный код и хороший тон хвалить английский друг друга, каким бы он ни был в действительности.

Второй — переключение внимания на собеседника

«Можно вообще самим ничего не говорить. Можно задавать вопросы и практиковать активное слушание. Так вы больше узнаете и о людях, и о мире, и будете лучше контролировать ситуации. Здесь, правда, есть риск не понять, что вам говорят — еще один страх изучающих язык. „Лучше я помолчу и ничего не буду спрашивать, я же все равно ничего не пойму“ — логика понятная, но неэффективная», — подчеркнула языковой эксперт.

Чтобы понимать людей надо одно — перестать бояться выглядеть глупо. Наш мозг устроен так, что ситуация непонимания воспринимается им как ситуация опасности. В реальной жизни нет ничего опасного в том, что человек не понимает собеседника. Может быть дискомфортно, не супер приятно, но точно не опасно.

Третий — владение коммуникативными стратегиями

«И речь тут не про грамматику и огромный словарный запас. Самое важное для общения в реальной среде — знать, как переспросить, если не поняли; как вычленить пару слов и догадаться о смысле всего высказывания; как свериться, правильно ли вы уловили смысл; как выразить свою мысль, если не знаешь слов; что делать, если забыл слово», — перечислила Гуревич.

Специалист подчеркнула, что есть масса невербальных приемов, которые важны не меньше, а, возможно, и больше, чем правильное окончание у глаголов. Всегда важно сохранять улыбку на лице, контакт глазами с глазами собеседника, а также оптимизм и находчивость. Она уверена, что люди вполне могут понять друг друга без всяких слов, и только страх заставляет их впадать в ступор и смущение.

Четвертый — помнить, что каждая ситуация — это практика

Важно понимать, что каждый человек, встречающийся на пути, — это практика, которая во много раз эффективнее самого великолепного репетитора, потому что это — жизнь. Язык учат для того, чтобы с его помощью общаться. Не стоит убегать от практики и поддаваться страхам.

«Отнеситесь к таким моментам, особенно если вам неловко или страшно, как к исследованию. Сделайте шаг от своей личности и понаблюдайте, что происходит с вами и вашим собеседником. Сканируйте свое тело, отметьте свои эмоции, это поможет перестать волноваться в новой для вас ситуации», — посоветовала специалист.

Нужно спросить себя: какой я, когда говорю по-английски, и самостоятельно ответить на этот вопрос, избегая оценок. Если вы чувствуете себя «маленьким и тупым» — это нормально. Ваш языковой возраст может быть небольшим, но глупым вас это не делает никак.

«Путешествия и общение на иностранном языке — очень похожи по сути. Это опыт свободы, расширения, эмоционального и личностного обогащения. От стресса мы сужаемся, от удовольствия расширяемся и становимся объемнее! Позвольте себе состояние потока и доверия, выключите внутреннего критика и устраивайте себе осознанную практику, и вы даже не заметите, как английский выучится сам», — заявила языковой специалист.